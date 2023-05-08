Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:26, 8 мая 2023Бывший СССР

Опубликовано видео с убегающими от бойцов «Вагнера» военными ВСУ

В сети появилось видео с убегающими от бойцов ЧВК «Вагнер» военными ВСУ

В сети появились кадры штурма одного из домов в Артемовске (украинское название — Бахмут) бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Когда российские военнослужащие вошли в здание, из него начали выбегать солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в Telegram-канале «Репортеры русской весны» («РВ»).

На кадрах видно, как украинские военные спешно покидают пятиэтажку через окно первого этажа. Некоторые по пути роняли оружие и снаряды.

«Бахмут, отход наших с первого этажа панельки, второй и третий этажи которой уже был захвачен русскими», — цитирует «РВ» украинские СМИ.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении бойцов подразделения в Артемовске. По его словам, бойцы продвинулись до 280 метров на различных направлениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Посольство Украины в Германии назвало даты «1941-1945» российской пропагандой
Опубликовано видео с убегающими от бойцов «Вагнера» военными ВСУ
В Минфине США высказались о наступлении дефолта 1 июня
В Турции оценили шансы на продление зерновой сделки
Матвиенко упрекнула Запад в создании Киевом радикальных движений
Стало известно о главных событиях празднования Дня Победы в Москве
В российском регионе локализовали шесть угрожающих населенным пунктам пожарам
Глава МЧС вылетел в Курганскую область в связи с пожарами
Военкоры раскрыли уничтоженные ракетным ударом цели в Одессе
Тренер рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.