Опубликовано видео с убегающими от бойцов «Вагнера» военными ВСУ

В сети появилось видео с убегающими от бойцов ЧВК «Вагнер» военными ВСУ

В сети появились кадры штурма одного из домов в Артемовске (украинское название — Бахмут) бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Когда российские военнослужащие вошли в здание, из него начали выбегать солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в Telegram-канале «Репортеры русской весны» («РВ»).

На кадрах видно, как украинские военные спешно покидают пятиэтажку через окно первого этажа. Некоторые по пути роняли оружие и снаряды.

«Бахмут, отход наших с первого этажа панельки, второй и третий этажи которой уже был захвачен русскими», — цитирует «РВ» украинские СМИ.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении бойцов подразделения в Артемовске. По его словам, бойцы продвинулись до 280 метров на различных направлениях.