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02:34, 9 мая 2023Интернет и СМИ

США снимут с передаваемых Киеву танков секретное оборудование

USA Today: США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование

Фото: Sgt. Andres Chandler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Руководство США приняло решение снять с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование во избежание его попадания в руки российских военных. Об этом сообщает издание USA Today.

Сообщается, что машины будут модернизироваться для снятия чувствительных технологий, поэтому Abrams «еще месяцы не смогут попасть на поле боя».

Ранее Вашингтон планировал собрать для Украины новые танки Abrams в модификации M1A2, но впоследствии было решено взять танки из запасов Пентагона для быстрых поставок. Передача машин Вооруженным силам Украины (ВСУ) состоится уже к осени.

В апреле Пентагон заключил контракт с американской компанией на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для украинской армии. Финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины. Исполнение договоренности ожидается к 29 сентября.

Марина Совина
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