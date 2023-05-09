Глава российского региона сообщил об обстреле ВСУ приграничного села

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи в Брянской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал он.

Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка. На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.

8 мая под массированный обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. В результате пять человек пострадали, двое от госпитализации отказались.

Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о падении украинского снаряда между двумя многоквартирными жилыми домами в Шебекино. При обстреле никто не пострадал, но у обоих домов были повреждены окна и фасады.