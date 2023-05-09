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19:35, 9 мая 2023Бывший СССР

Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде смогли увидеть в Эстонии

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ивангороде смогли увидеть зрители в Эстонии

Кадр: Telegram-канал администрации Ленинградской области

Праздничный концерт в День Победы в пограничном Ивангороде Ленинградской области организовали так, что его смогли увидеть в Эстонии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что за выступлением артистов на мероприятии смогли наблюдать зрители по двум берегам реки Нарвы, по которой проходит граница с Эстонской Республикой. На противоположном берегу реки с Ивангородом соседствует эстонский город Нарва.

«Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев, но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который принял участие в торжественном концерте.

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Сергей Равин
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