Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде смогли увидеть в Эстонии

Праздничный концерт в честь Дня Победы в Ивангороде смогли увидеть зрители в Эстонии

Праздничный концерт в День Победы в пограничном Ивангороде Ленинградской области организовали так, что его смогли увидеть в Эстонии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что за выступлением артистов на мероприятии смогли наблюдать зрители по двум берегам реки Нарвы, по которой проходит граница с Эстонской Республикой. На противоположном берегу реки с Ивангородом соседствует эстонский город Нарва.

«Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев, но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который принял участие в торжественном концерте.