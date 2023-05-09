Трамп обвинил партию демократов в дезинформации и преследовании его в земных судах

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую партию демократов. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил демократов в дезинформации и преследовании его в земных судах. По его словам, заявления политиков обладают обратным смыслом, как это можно заметить в ситуации с грядущими выборами 2024 года.

«Они говорят, что хотят, чтобы Трамп был их оппонентом, но не имеют это в виду. Вот почему они злобно преследуют меня в каждом суде на земле, потому что они не хотят соперничать со мной», — отметил он.

Политик добавил, что итоги опросов свидетельствуют о серьезном отставании в рейтингах действующего президента США Джо Байдена. «Я выиграл дважды, сделав [это] значительно лучше во второй раз, и теперь я сделаю в третий», — заключил Трамп.

Ранее суд в США признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл. Экс-президент назвал это решение охотой на ведьм.