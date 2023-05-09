Экс-президент Молдавии назвал Путина патриотом

Экс-президент Молдавии Додон назвал Путина патриотом и государственником

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал российского лидера Владимира Путина патриотом и государственником. Он выразил надежду, что сотрудничество Молдавии с Россией возобновится, передает РИА Новости.

«Я считаю, что Владимир Владимирович Путин — государственник, патриот своей страны. Мы с ним всегда были в хороших отношениях. Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы все-таки вернем наше сотрудничество на нужный уровень, которого хотят все жители Молдовы, большинство жителей», — сказал он.

Додон добавил, что президент Молдавии Майя Санду этого не хочет. Также он выразил надежду, что конфликт на Украине скоро закончится и стороны сядут за стол переговоров.

Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В апреле депутат от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой предложил ввести визовый режим с Россией для «обеспечения национальной безопасности».