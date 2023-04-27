В Молдавии предложили ввести визовый режим с Россией

Депутат Нантой: Молдавия думает о введении визового режима с Россией

Депутат от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой предложил ввести визовый режим с Россией. В интервью телеканалу «TVR Молдова» он заявил, что это решение нужно принять для «обеспечения национальной безопасности».

Политик является одним из трех молдавских политиков, которым на фоне разразившегося дипломатического скандала запрещено въезжать в Россию.

«На протяжении семи лет число граждан Молдавии в России сократилось в четыре раза и, думаю, наши сограждане, которые продолжают находиться на территории РФ, имели возможность сделать выбор», — также подчеркнул депутат.

25 апреля МИД России заявило протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с недружественными действиями Кишинева. Также в ведомстве сообщили о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления и присоединение Кишинева к санкционным спискам Европейского союза.

В этот же день депутат правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд в страну ему, главе МВД республики Ревенко, председателю парламентской юридической комиссии Олесе Стамате и его коллеге Оазу Нантою.

В свою очередь, бывший президент республики Игорь Додон рассказал, что действия молдавских властей свидетельствуют о стремлении ухудшить и без того очень плохие отношения с Россией.

