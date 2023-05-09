Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в День Победы

«Страна»: жители Киева возложили цветы к Вечному огню в парке Славы в День Победы

В Киеве в День Победы люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Также цветы возлагали в Одессе и Полтаве, пишет «Политика страны» в Telegram.

Судя по опубликованным снимкам, у Вечного огня в Киеве немноголюдно. У мемориала дежурит полиция.

Также цветы возлагали на Аллее Славы в парке Шевченко в Одессе и у мемориала Солдатской славы в Полтаве. Отмечается, что официальных мероприятий по празднованию Дня Победы 9 мая на Украине не запланировано, а люди шли по собственной инициативе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы. В заявлении президента указано, что этот день будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что для многих на Украине День Победы останется священным.