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13:37, 9 мая 2023Бывший СССР

Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в День Победы

«Страна»: жители Киева возложили цветы к Вечному огню в парке Славы в День Победы

Кадр: видео Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве в День Победы люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Также цветы возлагали в Одессе и Полтаве, пишет «Политика страны» в Telegram.

Судя по опубликованным снимкам, у Вечного огня в Киеве немноголюдно. У мемориала дежурит полиция.

Также цветы возлагали на Аллее Славы в парке Шевченко в Одессе и у мемориала Солдатской славы в Полтаве. Отмечается, что официальных мероприятий по празднованию Дня Победы 9 мая на Украине не запланировано, а люди шли по собственной инициативе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы. В заявлении президента указано, что этот день будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что для многих на Украине День Победы останется священным.

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Даниил Иринин
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Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в День Победы
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