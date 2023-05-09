Зеленский сообщил о разработке новой концепции безопасности для Украины

Зеленский сообщил о разработке фундаментально новой концепции безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке новой концепции безопасности в стране. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, накануне он провел совещание, где обсуждалась разработка фундаментально новой концепции в данной сфере. Зеленский отметил, что новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики, инфраструктуры.

Он пояснил, что в скором времени руководство «даст ответы на все вопросы безопасности страны». «На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах», — сказал Зеленский.

Подробности нововведений украинский лидер не привел.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.