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18:16, 9 мая 2023Россия

Жительница Курганской области рассказала об эвакуации из-за пожаров

Жительница Курганской области сообщила об эвакуации из-за масштабных пожаров
СюжетПожары в России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Проживающая в Курганской области россиянка Надежда (имя изменено по просьбе собеседницы — прим. «Ленты.ру») рассказала о продолжающихся в регионе пожарах. В разговоре с «Лентой.ру» она сообщила об эвакуации местных жителей.

«Через дорогу от нас была эвакуация. Я побежала с двумя детьми и колясками. Мы на дорогу выбежали, коляски бросили. В итоге коляски кто-то успел украсть. Пожарные у нас на СНТ стояли, но тушил сам народ. Мой дом еще остался, но я не уверена, останется он или нет. Потому что через пару участков от нас горят дома. Поэтому неизвестно, что будет», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Ранее появилась информация о том, что в Курганской области снова выросло число жертв масштабных природных пожаров. На данный момент стало известно о 21 погибшем.

Глава МЧС России Александр Куренков выразил мнение, что с природными пожарами в Курганской области удастся справиться уже сегодня, 9 мая. Куренков добавил, что в области работает наземная группировка и задействована авиация, а также добровольцы. По его словам, лесничества и Рослесхоз также работают.

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Алена Шевченко
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