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19:57, 9 мая 2023Спорт

Американская девушка-боец ММА погибла в 21 год

Mirror: американская девушка-боец ММА Шейли Липп погибла в 21 год

Фото: @shalielipp

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Шейли Липп погибла в автокатастрофе в 21 год. Об этом сообщает Mirror.

В полиции заявили, что спортсменка не была пристегнута ремнем безопасности в момент столкновения. Отмечается, что она стала единственной жертвой аварии. «Из всех людей, что я когда-либо встречал, она была одной из немногих, кто действительно стремился к величию», — заявил тренер Липп Эрик Суини.

20 мая у Липп был запланирован бой в рамках Ignite No Mercy 11 в США. Этот поединок должен был возглавить турнир. За карьеру спортсменка одержала три победы и потерпела два поражения.

Андрей Стрельцов
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