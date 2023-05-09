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17:56, 9 мая 2023Экономика

Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию

Директор Philips заявил, что компания продолжит поставлять медицинское оборудование в РФ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Philips продолжит поставлять в Россию медоборудование, несмотря на специальную военную операцию (СВО). С таким заявлением выступил директор голландской компании Рой Якобс на собрании акционеров в Амстердаме, сообщает Reuters.

По его словам, право на здравоохранение является универсальным для всех людей, поэтому необходимую больницам технику в Россию продолжат поставлять. При этом глава компании отметил, что прекратилась продажа в стране товаров для личного ухода, за исключением ухода за беременными.

Ранее сообщалось, что российские и китайские производители бытовой техники заинтересовались покупкой и арендой расположенных в РФ мощностей компаний, которые после начала специальной военной операции остановили работу в стране. Речь идет о покупке заводов Bosch, LG и Samsung. Однако пока договоренности достигнуты не были.

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Зарина Дзагоева
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