Жена Трампа раскрыла свое отношение к его выдвижению кандидатом на выборах

Жена Трампа Меланья заявила о поддержке его планов вновь баллотироваться на выборах в США

Жена бывшего президента США Дональда Трампа Меланья в интервью Fox News Digital раскрыла свое отношение к планам мужа вновь баллотироваться на пост главы государства. По ее словам, она поддерживает его выдвижение кандидатом на выборах и для нее будет привилегией вновь стать первой леди страны.

«Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой», — заявила она.

Меланья Трамп добавила, что в том случае, если ее муж снова возглавит Белый дом, она продолжит уделять приоритетное внимание инициативам, направленным на благополучие детей с целью обеспечить их поддержкой и ресурсами для развития их потенциала.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время. Он выразил уверенность в том, что «доказал свою честность и эффективность» американскому народу. И, несмотря на преклонный возраст, готов вновь поучаствовать в выборах.