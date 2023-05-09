Российские войска пресекли выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий

Минобороны России: пресечено выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий

В Минобороны России заявили о пресечении российскими войсками выдвижения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районы боевых действий с помощью ударов высокоточного оружия с воздуха и моря. Об этом журналистам 9 мая сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом он не уточнил, о каких именно районах идет речь. По словам Конашенкова, Вооруженные силы Российской Федерации ударили по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. В ведомстве подчеркнули, что все объекты поражены.

Накануне Конашенко заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 15 украинских беспилотников. Беспилотные летательные аппараты, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), были уничтожены в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная в Луганской народной республике, Кирилловка, Петровское, Егоровка в Донецкой народной республике, Васильевка в Запорожской области и Песчановка в Херсонской.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.