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09:43, 9 мая 2023Мир

Генсек ООН назвал мир на Украине невозможным в данный момент

Генсек ООН Гутерриш заявил, что мирные переговоры по Украине сейчас невозможны

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Достижение мире на Украине в данный момент можно назвать невозможным. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью El Pais.

«На данный момент я не вижу никакой возможности для немедленного достижения — мы не говорим о будущем — глобального прекращения огня, мирных переговоров», — заявил он.

Вместе с тем Гутерриш отметил, что ведется диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важным достижением в этом плане стал вывоз зерна из Украины и продовольствия и удобрений из России через Черное море.

24 февраля МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 инициатив. Ключевыми позициями плана является возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий.

Президент России Владимир Путин указал, что предложенный Китаем план может лечь в основу урегулирования ситуации на Украине. Вместе с тем он отметил, что Киев пока не заявлял о своей готовности пойти на мирное урегулирование ситуации.

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Алина Гончарова
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