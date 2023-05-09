В Москве начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался парад Победы

Парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В параде участвуют свыше восьми тысяч военнослужащих, объединенных в 30 парадных расчетов. Среди них 530 участников спецеоперации на Украине.

Командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Владимиром Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак. Для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимаются все возможные меры.