Кремль рассказал о мерах по обеспечению безопасности на параде Победы

Пресс-секретарь Песков: для обеспечения безопасности на параде Победы принимаются все меры

Все возможные меры принимаются для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого», — заявил представитель Кремля.

Днем 3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом.

Песков после произошедшего сообщил, что планы по проведению 9 мая парада, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.