Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 8 мая 2023Россия

Кремль рассказал о мерах по обеспечению безопасности на параде Победы

Пресс-секретарь Песков: для обеспечения безопасности на параде Победы принимаются все меры

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Все возможные меры принимаются для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого», — заявил представитель Кремля.

Днем 3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом.

Песков после произошедшего сообщил, что планы по проведению 9 мая парада, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Прилепин рассказал об угрозах украинских диверсионных групп до покушения
«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
В Турции спрогнозировали результат Эрдогана на президентских выборах
Стало известно о готовности России перейти в наступление в Запорожской области
В Запорожской области из обстреливаемых городов переселили три тысячи жителей
В Госдуме указали на геноцид в словах начальника ГУР Украины об убийстве россиян
Кремль рассказал о мерах по обеспечению безопасности на параде Победы
Канада назвала число обученных украинских военных
Известную российскую блогершу заподозрили в неуплате налогов на миллионы рублей
Навка прокомментировала первую публикацию Костомарова после госпитализации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.