В России отреагировали на помешавшую послу возложить цветы в Варшаве толпу

Депутат Новиков раскритиковал помешавшую российскому послу возложить цветы в Варшаве толпу

Действия преградившей российскому послу в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве толпы выглядят как инициатива людей, но на самом деле такого рода вещи находятся в компетенции властей. Так отреагировал на произошедшее в Польше первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу в Польше Сергею Андрееву и другим дипломатам. Уточняется, что Андрееву помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат.

В итоге толпа оттеснила прибывших дипломатов к их автомобилям. Последним пришлось покинуть мемориальное кладбище. В свою очередь, работавшая на кладбище полиция заявила, что не имеет оснований препятствовать протестующим.

Польша одна из тех стран, где антироссийская кампания ведется наиболее яростно и агрессивно. Тем самым польские власти пытаются заручиться особым статусом во взаимоотношениях с США и получить неофициальный статус главного партнера Вашингтона на территории Европы Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Внешне это может выглядеть как некая инициатива группы людей, но на самом деле такого рода вещи находятся в компетенции властей. Для этого государства обладают силовыми структурами, структурами безопасности, которые должны наводить порядок и призывать к порядку тех, кто его нарушает. Но в данном случае ничего подобного сделано не было», — заявил Новиков.

Поэтому говорить о том, что это всего лишь инициатива снизу и просто толпа собралась и не допустила проведение столь естественной церемонии 9 Мая — говорить только половину правды, отметил депутат.

«Главный источник — это польские власти, с согласия которых могла пройти такого рода акция в отношении российских представителей, обладающих вполне определенным статусом и дипломатической неприкосновенностью», — заключил парламентарий.

9 мая прошлого года неизвестные напали на российского посла в Польше Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Посла сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.