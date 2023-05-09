Подпольщик рассказал о применяемых ВСУ препаратах из-за ударов «Солнцепеков»

Подполье Николаева: бойцам ВСУ раздают психотропные препараты из-за ударов «Солнцепеков»

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после российских ударов «Солнцепеком». Об этом рассказал РИА Новости активист подполья из Николаева со ссылкой на своего мобилизованного товарища.

По его словам, «чтобы панику немного притушить» в украинской армии применяются «американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки».