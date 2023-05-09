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08:05, 9 мая 2023Россия

Задействованная в параде военная техника выдвинулась к Красной площади

«Известия»: задействованная в параде военная техника выдвинулась к Красной площади

Военная техника, которая задействована в параде Победы в Москве, выдвинулась в сторону Красной площади. Об этом сообщают «Известия».

Утром 9 мая технику прогрели и подготовили к выезду. По традиции колонну возглавит советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны, к колонне он присоединится позже, на Тверской площади.

Ранее сообщалось, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак.

Юлия Мискевич
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