«Известия»: задействованная в параде военная техника выдвинулась к Красной площади

Военная техника, которая задействована в параде Победы в Москве, выдвинулась в сторону Красной площади. Об этом сообщают «Известия».

Утром 9 мая технику прогрели и подготовили к выезду. По традиции колонну возглавит советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны, к колонне он присоединится позже, на Тверской площади.

Ранее сообщалось, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак.