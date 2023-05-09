Задействованная в параде на Красной площади техника попала на видео

«Известия» опубликовали видео задействованной в параде на Красной площади военной техники

Механизированная колонна военной техники, задействованной в параде ко Дню Победы, через несколько часов отправится на Красную площадь в Москве. Вооружения попали на видео, его публикуют «Известия».

Сейчас технику прогревают и готовят к выезду. По традиции колонну возглавит советский танк Т-34 периода Великой Отечественной войны, к колонне он присоединится позже, на Тверской площади.

За ним проследует современная техника: многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М» и новейший «ВПК-Урал». Затем — ракетный комплекс «Искандер-М», система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак. Для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимаются все возможные меры.