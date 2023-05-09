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18:26, 9 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о «решающем этапе» выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС

Премьер Украины Шмыгаль: находимся на решающем этапе выполнения рекомендаций Брюсселя
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Reuters

Украина перешла на решающий этап выполнения семи рекомендаций, которые Киев получил от Брюсселя при предоставлении ей статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в ходе визита в Киев главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен участники встречи подняли вопрос о выполнении страной семи полученных ранее от Евросоюза рекомендаций.

«Находимся на завершающем этапе их выполнения и тесно сотрудничаем с ЕС на всех уровнях», — отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев во вторник, 9 мая.

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Варвара Кошечкина
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