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05:21, 9 мая 2023Мир

Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа

Минздрав Палестины: россиянин погиб в секторе Газа в результате обстрела армии Израиля

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Россиянин Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела армии обороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Палестины Ашрафа аль-Кедры.

По словам соседа и друга погибшего, гражданина России Муавии Якоба, «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном».

Погибший гражданин России занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

В начале апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исхаком Герцогом. В ходе беседы Эрдоган заявил о недопустимости усиления напряженности в секторе Газа.

Марина Совина
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