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15:03, 9 мая 2023Россия

Российской ПВО за сутки сбиты украинский Су-25 и 10 беспилотников

Минобороны России: российской ПВО за сутки сбиты украинский самолет Су-25 и 10 дронов
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовой самолет Су-25, 10 дронов, ракету «Точка-У» и три снаряда РСЗО. Об этом сообщили во вторник, 9 мая, в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У"», — заявили в Минобороны. Отмечается, что украинские дроны были уничтожены на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сообщалась о том, что российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет об объектах в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области и точке в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.

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Сергей Равин
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Российской ПВО за сутки сбиты украинский Су-25 и 10 беспилотников
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