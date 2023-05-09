Российской ПВО за сутки сбиты украинский Су-25 и 10 беспилотников

Минобороны России: российской ПВО за сутки сбиты украинский самолет Су-25 и 10 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовой самолет Су-25, 10 дронов, ракету «Точка-У» и три снаряда РСЗО. Об этом сообщили во вторник, 9 мая, в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У"», — заявили в Минобороны. Отмечается, что украинские дроны были уничтожены на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сообщалась о том, что российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет об объектах в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области и точке в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.