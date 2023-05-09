Российский театр кукол адаптирует три спектакля для слабовидящих зрителей
Российский театр кукол «Экият» благодаря поддержке фонда «Особый взгляд» адаптирует для слабовидящих и незрячих зрителей еще три спектакля из своего репертуара. Как уточняет «Татар-информ», речь идет о спектаклях «Теремок», «Йолдыз тапкан кыз» («Девочка и Звезда») и «Дитя Аллаха».
Агентство указывает, что в 2023 году театр стал одним из победителей грантового конкурса на организацию тифлокомментирования.
Получив гранты в 2020, 2021 и 2022 годах, коллектив культурного учреждения адаптировал семь своих спектаклей — «Гуси лебеди», «Әлфия» («Альфия»), «Су анасы» («Водяная»), «Сны Диснея», «Самовары», «Мырау Батыр» («Приключения кота Мырау-батыра») и «Волк и семеро козлят».
«Мы очень рады, что и в 2023 году мы продолжим эту благородную миссию — делать театр еще доступнее», — признались в театре.
Ранее сообщалось, что организаторы книжной ярмарки в Башкирии анонсировали ряд конкурсов и благотворительных акций.