Российский театр кукол адаптирует три спектакля для слабовидящих зрителей

Театр кукол Экият» адаптирует еще три спектакля из репертуара для слабовидящих зрителей

Российский театр кукол «Экият» благодаря поддержке фонда «Особый взгляд» адаптирует для слабовидящих и незрячих зрителей еще три спектакля из своего репертуара. Как уточняет «Татар-информ», речь идет о спектаклях «Теремок», «Йолдыз тапкан кыз» («Девочка и Звезда») и «Дитя Аллаха».

Агентство указывает, что в 2023 году театр стал одним из победителей грантового конкурса на организацию тифлокомментирования.

Получив гранты в 2020, 2021 и 2022 годах, коллектив культурного учреждения адаптировал семь своих спектаклей — «Гуси лебеди», «Әлфия» («Альфия»), «Су анасы» («Водяная»), «Сны Диснея», «Самовары», «Мырау Батыр» («Приключения кота Мырау-батыра») и «Волк и семеро козлят».

«Мы очень рады, что и в 2023 году мы продолжим эту благородную миссию — делать театр еще доступнее», — признались в театре.

Ранее сообщалось, что организаторы книжной ярмарки в Башкирии анонсировали ряд конкурсов и благотворительных акций.