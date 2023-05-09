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14:11, 9 мая 2023Путешествия

Туристка провела пять дней в австралийской глуши и выжила благодаря бутылке вина

Туристка в Австралии отправилась в отпуск, потерялась в глуши и выжила благодаря вину

Фото: FiledIMAGE / Shutterstock / Fotodom

Туристка провела пять дней в австралийской глуши и выжила благодаря бутылке вина, случайно оказавшейся в машине. Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что 48-летняя Лилиан Ип (Lillian Ip) отправилась в отпуск в Брайт, на юго-восток австралийского штата Виктория, в конце апреля и собиралась провести у подножия Викторианских Альп не больше одного дня. Однако вскоре она перестала выходить на связь и семья путешественницы обратилась в полицию. Спустя пять дней спасатели на вертолете заметили автомобиль женщины в конце грунтовой дороги. Она увидела их и стала махать руками.

После спасения Ип рассказала, что потерялась и хотела развернуть машину, чтобы вернуться на свой маршрут, но застряла в грязи. Связи в этой местности не оказалось, из-за чего она решила ждать спасения. Туристка взяла с собой лишь перекус без воды, однако вспомнила, что в машине есть бутылка вина, предназначавшаяся в качестве подарка ее матери. Женщина заявила, что не пьет, но сумела выжить благодаря алкоголю.

Ранее сообщалось, что департамент туристической полиции Дубая нашел потерявшуюся в толпе шестилетнюю россиянку за 30 минут. Уточняется, что о пропаже девочки на пляже Jumeirah Beach Residence заявила ее мать, предоставив правоохранителям фотографии ребенка и описание ее одежды.

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Зарина Дзагоева
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