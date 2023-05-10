Корветы ТОФ отработали прием на борт вертолетов

Корветы «Громкий» и «Совершенный» ТОФ отработали прием на борт вертолетов Ка-27

Корветы проекта 20380 «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали прием на борт корабельных вертолетов морской авиации Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах. Тренировку провели в акватории залива Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

Экипажи Ка-27 совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае и попутно отработали задачи тренировочного полета. «На подлете к району нахождения корветов вертолетчики провели тренировку по взаимодействию с воздушными командными пунктами управления кораблей», — говорится в сообщении.

Военнослужащие авиационных групп, расположенных на корветах, отработали задачи по обеспечению посадки Ка-27 на палубу корабля. После посадки вертолета на борт «Громкий» и «Совершенный» продолжили выполнение задач по предназначению в море.

Основой противокорабельного вооружения корветов проекта 20380 является противокорабельный комплекс «Уран» с ракетами Х-35У. Также корабли несут зенитный ракетный комплекс «Редут», артиллерийские установки и противолодочный комплекс «Пакет-НК».

В марте корвет «Громкий» провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Экипаж корабля выполнил стрельбу из корабельной артиллерийской установки А-190.