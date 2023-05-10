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05:01, 10 мая 2023Из жизни

Убийцу девочки-подростка арестовали спустя 31 год

New York Post: мужчину арестовали за совершенное в 1992 году убийство 15-летней девочки

Фото: Alexandra Schuler / DPA / Globallookpress.com

В США мужчину из штата Вирджиния арестовали за совершенное 31 год назад убийство девочки-подростка в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Обнаженное тело 15-летней Надин Слейд было обнаружено 7 мая 1992 года в ванной комнате ее дома в нью-йоркском районе Квинс. Девочка была задушена собственным бюстгальтером. Расследование убийства почти сразу зашло в тупик.

Спустя три десятилетия дело привлекло внимание группы детективов, занимающихся разбором нераскрытых преступлений прошлых лет. Выяснилось, что под ногтями Слейд были обнаружены следы ДНК предполагаемого убийцы. Детективы провели новое исследование, которое вывело их на 58-летнего Джерри Льюиса, проживавшего в городе Шоусвилл. «Мы просто копались в старых делах и заметили, что убийство Слейд имеет некоторые криминологические перспективы», — рассказала в интервью New York Post детектив Доннамари Мацца.

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Выяснилось, что мужчина является сексуальным преступником-рецидивистом и недавно отбыл срок за изнасилование 88-летней женщины в 2016 году. Это преступление было также совершено в районе Квинс. Льюиса освободили условно-досрочно, однако должны были снова арестовать за нарушение условий освобождения, — сожительница обвинила его в избиении.

28 апреля преступника экстрадировали в Нью-Йорк и обвинили в непредумышленном убийстве Надин Слейд, что может грозить ему сроком от 25 лет до пожизненного заключения. Суд по его делу назначен на 7 июня.

Ранее сообщалось, что в США разыскали мужчину, который 24 года назад надругался над женщиной в городе Мери-Эстер, штат Флорида. Преступника удалось вычислить благодаря ДНК-тесту.

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Никита Савин
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