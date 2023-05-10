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14:42, 10 мая 2023Мир

Польша сочла найденную на ее территории ракету российской

RMF FM: ракета, найденная в Польше в конце апреля, принадлежит России

Фото: Vasilisa Stepanenko / Reuters

Ракета, найденная в апреле в Польше неподалеку от Быдгоща, — стратегическая авиационная крылатая ракета X-55 российского производства, утверждает радиостанция RMF FM со ссылкой на результаты экспертизы.

Как утверждает издание, в польской армии этого вооружения нет ни на вооружении, ни на складах.

27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость были обнаружены обломки неопознанного воздушного военного объекта. Радиостанция RMF FM утверждала, что это ракета «воздух-земля» с надписями на русском языке. Однако потом портал Onet со ссылкой на источники в армии заявил, что это могла быть крылатая ракета X-55, запущенная с территории Белоруссии.

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Виктория Кондратьева
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