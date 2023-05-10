Число выданных автокредитов в России рекордно выросло

Frank RG: в апреле 2023 года российские банки выдали автокредитов на 109,5 млрд рублей

В апреле 2023 года российские банки оформили 77 тысяч автокредитов на 109,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG: сообщает РБК.

Объем выданных кредитов оказался рекордным с 2013 года. При этом за месяц число оформленных займов выросло на девять процентов. В денежном выражении автокредитование увеличилось на 14 процентов. В марте сегмент рос на 14 и 21 процент соответственно. При этом средний размер автокредита увеличился с 1,4 до 1,42 миллиона рублей в месячном выражении, а средние цены на новые и подержанные машины выросли на 20 и 32 процента.

Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения санкций, объем выдачи автокредитов в России резко снизился. На это повлияли прекращение поставок со стороны западных автоконцернов и приостановка локализованного производства, что привело к дефициту машин в стране. По итогам года объемы автокредитования сократились на 36 процентов, до 702 миллиардов рублей. Количество оформленных займов упало на 40 процентов, до 554,9 тысячи договоров.

По итогам апреля 2023-го в России продали 54 270 новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт). Это на 70,6 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Лидером рынка осталась отечественная марка Lada, за месяц россияне купили 27 635 машин. В годовом выражении продажи выросли на 225 процентов. За первый квартал было реализовано 91 875 автомобилей, на 50 процентов больше в годовом выражении. Объемы реализации большинства иностранных брендов рухнули более чем на 90 процентов. В тоже время китайские машины — Haval, Geely, Changan, Great Wall — стали популярнее на 150-950 процентов.