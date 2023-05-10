Раскрыты подробности о готовивших диверсию в подмосковной воинской части

Baza: задержанные за подготовку диверсии в воинской части Балашихи живут в Москве

ФСБ задержала пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи

Начало событий в новости ФСБ задержала пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи

Раскрыты подробности о задержанных по подозрению в подготовке диверсии в воинской части подмосковной Балашихи. Их приводит издание Baza в Telegram-канале.

Пятеро подозреваемых в возрасте от 15 до 20 лет являются жителями Москвы и области. Руководителями группы следствие считает 19-летнего Антона Х. и 20-летнего Сергея К. Им вменяется статья о создании террористического сообщества, остальным участие в нем, а также подготовка теракта.

Молодые люди давно знакомы друг с другом, планирование диверсии они вели по переписке в соцсетях.

Задержанные намеревались сделать подкоп на территорию воинской части, пробраться внутрь, чтобы подорвать технику и устроить поджог. Они неоднократно проводили разведку местности, разработали план нападения и продумали пути отхода. Подозреваемые привезли инструменты к месту планируемого подкопа, но были обезврежены спецслужбами.