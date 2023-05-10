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09:30, 10 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи

Baza: ФСБ задержала пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части подмосковной Балашихи. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, группа молодых людей планировала сделать подкоп на территорию военной части, пробраться внутрь, чтобы подорвать технику и устроить поджог. Подозреваемые разработали план нападения и продумали пути отхода. Они привезли инструменты к месту планируемого подкопа, но были обезврежены спецслужбами.

Возраст задержанных от 15 до 20 лет. Все они давно знакомы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

8 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ и полиции предотвратили в Челябинской области попытку диверсии на железной дороге в интересах украинской стороны, в результате были задержаны три человека в Магнитогорске. Диверсию планировалось устроить на участке Южно-Уральской железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение.

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Любовь Ширижик
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