ФСБ задержала пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи

Baza: ФСБ задержала пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части Балашихи

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части подмосковной Балашихи. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, группа молодых людей планировала сделать подкоп на территорию военной части, пробраться внутрь, чтобы подорвать технику и устроить поджог. Подозреваемые разработали план нападения и продумали пути отхода. Они привезли инструменты к месту планируемого подкопа, но были обезврежены спецслужбами.

Возраст задержанных от 15 до 20 лет. Все они давно знакомы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

8 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ и полиции предотвратили в Челябинской области попытку диверсии на железной дороге в интересах украинской стороны, в результате были задержаны три человека в Магнитогорске. Диверсию планировалось устроить на участке Южно-Уральской железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение.