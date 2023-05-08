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10:35, 8 мая 2023Силовые структуры

Подозреваемых в подготовке диверсии на железной дороге задержали в Магнитогорске

В Магнитогорске задержали троих подозреваемых в подготовке диверсии на железной дороге

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ и полиции предотвратили в Челябинской области попытку диверсии на железной дороге в интересах украинской стороны, в результате были задержаны три человека. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает «Интерфакс».

Граждан, подозреваемых в подготовке диверсии, задержали в Магнитогорске. «Диверсию планировалось устроить на участке Южно-Уральской железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение», — раскрыл источник агентства в правоохранительных органах.

В пресс-службе УФСБ по региону подтвердили эту информацию. Там также рассказали, что подозреваемых задержали в ночь на понедельник.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 мая в 20 километрах от Магнитогорска, на перегоне Супряк — Цемзавод, было замечено возгорание. Утверждалось, что диверсанты попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге, чтобы вывести из строя оборудование. На месте нашли черную балаклаву.

Перед этим сообщалось о подрыве железнодорожного полотна в Брянской области. В результате диверсии пострадал помощник машиниста поезда. Он получил сотрясение мозга легкой степени, но от госпитализации отказался.

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Олег Давыдов
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