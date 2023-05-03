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18:25, 3 мая 2023Силовые структуры

Флаг РДК найден на месте взрыва железной дороги в Брянской области

SHOT: диверсанты оставили флаг РДК на месте взрыва железной дороги в Брянской области

Кадр: Telegram-канал Shot

Диверсанты оставили флаг «Русского добровольческого корпуса» (РДК) на месте взрыва железной дороги в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Основателя организации Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) ранее заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы за нападение на брянское село и покушение на бизнесмена Константина Малофеева. Капустин имеет гражданство России, но участвует в боевых действиях на украинской стороне.

В результате диверсии 2 мая на участке Снежетьская — Белые Берега пострадал помощник машиниста поезда. Он получил сотрясение мозга легкой степени, но от госпитализации отказался.

Три взрыва произошли в момент прохождения грузового состава. В результате диверсии порядка 20 вагонов сошли с путей.

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Любовь Ширижик
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Флаг РДК найден на месте взрыва железной дороги в Брянской области
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