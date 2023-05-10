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16:34, 10 мая 2023Мир

Семью Байдена уличили в получении миллионов долларов из Китая

Расследование Конгресса США: семья Байдена получила миллионы долларов из Китая

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Семья президента США Джо Байдена получила миллионы долларов из зарубежных источников, в том числе из Китая. В этом родственников главы государства уличил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер со ссылкой на расследование, передает РИА Новости.

«Вместо того чтобы быть честным с американским народом, Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью в 2020 году», — заявил конгрессмен. Он назвал невозможной ситуацию, при которой американский президент не знал о получении денег из Китая.

Отмечается, что расследование конгресса показало связь семьи Байдена с компаниями, получающими финансовые средства из-за границы. Комер заявил, что не считает это законным.

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Виктория Кондратьева
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