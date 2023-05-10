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19:33, 10 мая 2023Путешествия

Сотрудник аэропорта спутал блузку с курткой и велел женщине прилюдно раздеться

В Сиднее сотрудник аэропорта велел женщине снять блузку и пригрозил не пустить ее на рейс

Фото: Unsplash

В Сиднее, Австралия, сотрудник аэропорта спутал блузку пассажирки с курткой и велел ей прилюдно раздеться. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

По данным издания, путешественница Юми Ли (Yumi Lee) собиралась лететь на отдых в Малайзию, когда произошел неприятный инцидент в авиагавани. Сотрудник службы безопасности остановил девушку и приказал снять куртку, хотя Ли была одета в пуловер с воротником без молнии и пуговиц.

«Я была в шоке, ведь на мне была блузка. Я сказала ему это, а он несколько раз крикнул на меня: "Сними куртку"», — рассказала пассажирка. Когда женщина отказалась выполнить требование оппонента, он пригрозил не пустить ее на рейс.

«Меня трясло. Было совершенно немыслимо, чтобы меня попросили раздеться», — заключила Ли. Она подала жалобу руководству аэропорта, однако пока не получила ответ.

Ранее сотрудники управления транспортной безопасности в аэропорту США довели до слез трансгендерную женщину, накричав на нее из-за наличия пениса. Уточняется, что туристку остановили во время прохождения паспортного контроля и публично унижали.

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Зарина Дзагоева
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