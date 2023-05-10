ФСБ задержала российского блогера за призывы ударить по Кремлю

В Челябинске ФСБ задержала блогера, призывавшего во время стрима Украину ударить по Кремлю

В Челябинске ФСБ задержала местного блогера Алаласа Алаласовича, который призывал Украину нанести удар по Кремлю. Видео задержания в среду, 10 мая, опубликовало региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). По версии следствия, блогер в прямом эфире своих стримов призывал украинских военных к совершению теракта в России. Трансляции сразу после их завершения мужчина удалял.

Блогера задержали в квартире. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ с помощью лома вскрывают дверь, после чего валят мужчину на пол и надевают на него наручники.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в тот момент не было в Москве.