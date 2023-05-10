В России вырос спрос на игровые консоли

«Ъ»: спрос на игровые приставки в России вырос вдвое в первом квартале

В России начал восстанавливаться спрос на игровые приставки — он вырос более чем вдвое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представители маркетплейсов рассказали «Ъ», что спрос на консоли начал расти. В Ozon отметили, что за указанный период продажи консолей выросли в 2,8 раза — средний чек на новые устройства также вырос на 24 процента по сравнению с прошлым годом.

Представители «Авито» сообщили, что цены на все бывшие в употреблении приставки в целом снизились на 15 процентов. Продажи консолей PlayStation, Xbox и Nintendo выросли на 22, 15 и 27 процентов соответственно.

По словам руководителя Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, успешной статистике маркетплейсы обязаны налаживанию поставок игровой техники через параллельный импорт. «Новое поколение консолей вышло уже довольно давно, поэтому и цена на них органично падает», — объяснил снижение цен на некоторые модели специалист.

В начале мая представители японской компании Nintendo заявили о намерении сохранять минимальное присутствие в России до конца 2025 года. В фирме объяснили, что не могут уйти с рынка в том числе из-за наличия обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.