Nintendo сохранит минимальное присутствие в России до конца 2025 года

Компания Nintendo планирует сохранять минимальное присутствие в России до конца 2025 года

Японская компания Nintendo планирует сохранять минимальное присутствие в России до конца 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовую отчетность российского юрлица компании.

«[Дочерняя] организация планирует, что режим минимальной деятельности будет действовать как минимум до конца 2025 года, в том числе из-за наличия у компании обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров», — говорится в документе.

Соответствующая подготовка российским юрлицом Nintendo будем проведена до конца первого полугодия текущего года. Компания намерена сократить штат, а также расторгнуть договоры с поставщиками и покупателями.

В связи с этим российское подразделение списало ряд своих активов — они подлежат утилизации.

В 2022 году Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения. Отмечалось, такое решение связано с нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой из-за санкций, которые были введены в отношении России после начала специальной операции на Украине.

