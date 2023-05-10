В Госдуме призвали ограничить показ эпизода «Гриффинов» о поездке в Челябинск

В Госдуме призвали ограничить показ серии «Гриффинов» о поездке в Челябинск

Депутат Госдумы Яна Лантратова призвала ограничить показ на территории России серии американского мультсериала «Гриффины» о поездке героев в Челябинск. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

В Челябинске происходят события одного из последних эпизодов «Гриффинов». В нем российский город представлен как наполовину безлюдная местность, лишенная социальной инфраструктуры. Жители показанного в мультфильме города, выдаваемого за Челябинск и его окрестности, проживают в панельных многоэтажках или в деревянных домах. Они злоупотребляют алкогольными напитками, читают газету «Россия вчера» и подвергаются радиоактивному излучению. Один из героев сериала заявляет, что Челябинск известен как «уральский Чикаго».

По словам Лантратовой, творческая свобода не должна искажать реальность. Она назвала показанное в эпизоде «намеренно оскорбительным художественным образом». Депутат отметила, что не хотела бы демонстрировать подобное сыну. «Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюраткуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим», — добавила она.

По мнению Лантратовой, показанный в «Гриффинах» образ российского города представляет собой пример антироссийской деятельности. Посредством массовой культуры против России ведется информационная война, добавила она.

Правообладатели мультсериала перестали показывать его в России несколько месяцев назад.

Ранее Лантратова потребовала запретить концерты Бахтияра Мамедова, выступающего под творческим псевдонимом Jah Khalib. Поводом к этому послужила одна из публикаций исполнителя, в которой он выразил свое восхищение украинцами.