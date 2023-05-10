Подозреваемые в подготовке терактов в Белоруссии признали вину

КГБ Белоруссии сообщило, что подозреваемые в подготовке терактов в стране признали вину

Все подозреваемые в подготовке терактов в преддверии Дня победы в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием. Об этом сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ).

Отмечается, что к попыткам терактов причастны несколько молодых граждан Белоруссии в возрасте до 30 лет. В настоящее время они дают признательные показания. Как отмечают авторы фильма, По данным авторов фильма «Убойная посылка», их подозревают в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

По словам начальника Главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Владимира Атрашкова, доставленной в Белоруссию для совершения терактов взрывчатки хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов.

Ранее представитель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о предотвращении попытки терактов перед Днем Победы. Он также указал на причастность неких спецслужб к попыткам их совершения.