Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 10 мая 2023Наука и техника

Искусственный интеллект ускорил научные открытия

Система ИИ ускорила процесс научных открытий, проводя до 10 тысяч экспериментов в день

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Мичиганского университета выявили, что новая система искусственного интеллекта (ИИ) позволяет роботам проводить до 10 тысяч автономных научных экспериментов в день. Эта технология позволила существенно ускорить процесс открытий в сферах от медицины до сельского хозяйства. Результаты исследования описаны в журнале Nature Microbiology.

Платформа под названием BacterAI помогает специалистам проводить множество испытаний в день, на которые в случае традиционного метода работы затрачивалось бы гораздо больше времени. В качестве примера авторы рассказали об эксперименте, где система отображала метаболизм двух микробов, связанных со здоровьем полости рта, — без какой-либо исходной информации. Команде необходимо было выявить, какие аминокислоты нужны «полезным» микробам во рту человека для их интенсивного роста.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

Чтобы найти правильную формулу для каждого вида, BacterAI тестировала сотни комбинаций аминокислот в день, становясь внимательнее и меняя комбинации каждое утро на основе результатов предыдущего дня. В течение девяти дней система выдавала точные прогнозы в 90 процентах случаев. Выяснить необходимые питательные вещества для всех заданных видов бактерий ИИ смог, проведя менее 4000 экспериментов.

Ранее специалисты из Великобритании применили искусственный интеллект для высокой точности диагностики рака на ранней стадии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Байден предупредил о последствиях дефолта в США. Чем грозит возможный кризис?
Искусственный интеллект ускорил научные открытия
Российские военные уничтожили разведчиков ВСУ
Американский генерал назвал главный страх НАТО
Американский боец UFC раскрыл секрет победы над Махачевым
Россиян предупредили о новом способе обмана при помощи чат-ботов
Россиян предложили штрафовать за собак на самовыгуле
Психолог назвала пять правил паузы в отношениях
В России раскрыли наиболее вероятный сценарий контрнаступления ВСУ
Роберт Де Ниро сообщил о рождении седьмого ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.