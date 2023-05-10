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11:47, 10 мая 2023Из жизни

Четверо заключенных сбежали из тюрьмы через дыру в крыше

В США четверо заключенных выбрались из тюрьмы через дыру в крыше

Фото: WhisperToMe / Wikimedia

В США четверо заключенных воспользовались дырой в крыше и совершили побег из тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел 22 апреля 2023 года в штате Миссисипи, недалеко от города Джексон. Об исчезновении заключенных стало известно на следующий день. Сначала их недосчитались при перекличке, затем сотрудники тюрьмы осмотрели камеру и обнаружили дыру в потолке и на крыше. После этого стало понятно, что они сбежали.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, администрация тюрьмы установила, что заключенные выбрались из камеры не позднее восьми вечера. По мнению окружного шерифа Тайри Джонса, они некоторое время прятались на крыше и лишь затем покинули территорию исправительного учреждения.

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Остается неизвестным, кто именно проделал отверстия в потолке и крыше, и сколько времени для этого потребовалось. Для одного из сбежавших, 51-летнего Джерри Рэйнса, это уже второй побег. От места заключения он уехал на украденном пикапе, принадлежащем администрации округа Хайндс. Рэйнса повторно задержали через пять дней после побега, пикап обнаружили на несколько дней позже в Техасе, в 700 километрах от тюрьмы.

Тело второго заключенного, 34-летнего Кейси Грэйсона, было найдено в дверях открытого пикапа в Новом Орлеане 30 апреля 2023 года. Рядом полицейские обнаружили наркотики и шприцы, и, хотя все указывает на передозировку, точная причина смерти Грэйсона пока не установлена.

Третьего беглеца, Дилана Арингтона, нашли 25 апреля после звонка жителя Миссисипи, который заметил похожего на него человека в трейлере позади своего дома. Арингтона обнаружили на следующий день утром в доме звонившего, когда тот вместе с полицией вернулся туда. Беглец начал стрелять и ранил полицейского в ногу. В результате перестрелки здание загорелось, а продолжающий отстреливаться заключенный погиб.

И наконец, 4 мая нашли последнего сбежавшего. 22-летнего Кори Харрисона арестовали после того, как обнаружили его прячущимся в доме недалеко от Исправительного центра Рэймонда, откуда он сбежал.

Ранее сообщалось о сбежавшем из тюрьмы боссе одного из итальянских мафиозных кланов. Преступник выбрался из тюрьмы, спустившись на землю по веревке из связанных простыней.

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Антонина Черташ
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