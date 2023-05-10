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13:55, 10 мая 2023Спорт

В Госдуме оценили скандал с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо

Депутат Журова заявила, что скандал с георгиевскими лентами на ЧМ спровоцировала Украина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила скандал с георгиевскими лентами на чемпионате мира (ЧМ) по дзюдо в катарской Дохе. Ее слова приводит ТАСС.

«Украина будет всегда провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной», — заявила она. Депутат подчеркнула, что после таких инцидентов многие спортивные федерации отказываются допускать россиян.

Ранее 10 мая представитель Международной федерации дзюдо (IJF) рассказал, что организаторы чемпионата мира попросили российских фанатов убрать георгиевские ленты, однако те отказались это сделать. После этого болельщиков удалили с трибун арены.

Чемпионат мира по дзюдо проходит с 7 по 14 мая в Дохе. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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