Георгиевские ленты стали причиной скандала на чемпионате мира по дзюдо

Болельщиков с георгиевскими лентами удалили с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре

Российские болельщики, пришедшие на чемпионат мира по дзюдо в катарской Дохе с георгиевскими лентами, стали причиной скандала. Об этом сообщает Inside the Games.

Представитель Международной федерации дзюдо (IJF) рассказал, что организаторы турнира попросили фанатов убрать символику, однако те отказались это сделать. После этого болельщиков удалили с трибун арены. «Они не смогут больше посещать соревнования», — заявил он.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля. В IJF заявили, что выступают против дискриминации в спорте. После проверки биографических данных и социальных сетей восьмерых представителей сборной России отказались допускать до чемпионата мира.

Чемпионат мира по дзюдо проходит с 7 по 14 мая в Дохе. Россияне выступят на нем в нейтральном статусе.