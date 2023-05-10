У журналиста перед Парадом Победы проверяющие забрали упаковку драже TikTak

Журналист «Ъ» рассказал, что проверяющие перед Парадом Победы забрали упаковку TikTak

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал о мерах безопасности на Параде Победы в Москве. По его словам, проверяющие отобрали даже электронную сигарету и упаковку драже TikTak.

Корреспондент рассказал, что присутствующие на параде преодолевали четыре уровня проверки. У его коллеги конфисковали устройство для курения IQOS и мундштук к нему, у другого забрали конфеты, пояснив, что с едой на мероприятие нельзя. Телефоны журналистам оставить разрешили.

«Все это, на мой взгляд, позволяло считать меры безопасности на этом параде беспрецедентными», — заключил Колесников.

В параде на Красной площади приняли участие свыше восьми тысяч военнослужащих, объединенных в 30 парадных расчетов. Среди них 530 участников спецоперации на Украине. Парад завершился прохождением колонны военной техники. Воздушную часть мероприятия отменили.