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10:51, 9 мая 2023Наука и техника

Воздушная часть парада Победы в Москве отменена

Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена. Это следует из трансляции, которая ведется на сайте Первого канала.

Авиация в этом году в параде не участвует. Парад завершился прохождением колонны военной техники. В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины, за исключением танка Т-34.

По брусчатке Красной площади проследовали пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» на восьмиосных тягачах и новые БТР «Бумеранг».

С речь на параде выступил президент Владимир Путин. В частности, глава государства указал, что Россия хочет видеть будущее мирным, стабильным и свободным. Он добавил, что любая идеология превосходства является отвратительной, преступной и смертоносной.

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Алина Гончарова
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