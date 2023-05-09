Путин заявил о желании России видеть будущее мирным и свободным

Президент Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным

Россия хочет видеть будущее мирным, стабильным и свободным. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на параде на Красной площади в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.

«Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», — сказал президент.

По его словам, любая идеология превосходства является отвратительной, преступной и смертоносной.

Ранее Путин сообщил, что против России снова развязана война, но страна обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что Россия дала отпор международному терроризму и защитит жителей Донбасса. Также он заявил, что для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.