На Украине заявили о гибели замкомандира группы элитного спецназа

«РВ»: в Артемовске уничтожен замкомандира группы элитного спецназа Украины

В Артемовске (украинское название — Бахмут) был уничтожен заместитель командира группы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины, который считается лучшим формированием, Дмитрий Крамар. Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на украинских военных.

Уточняется, что военный был убит 6 мая, обстоятельства гибели не сообщаются. Крамар служил в рядах элитного спецназа Украины с 2018 года.

В начале января сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком. Речь идет об объекте 8-го полка Сил специальных операций, объект был поражен ракетой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.