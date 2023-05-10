Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

«Коммерсантъ»: в Минздраве предложили передать часть обязанностей врачей медсестрам

Министерство здравоохранения предложило перераспределить часть медицинских задач между персоналом — в частности, структуры ведомства хотят передать некоторые врачебные обязанности медсестрам. Соответствующие рекомендации подготовил центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, пишет «Коммерсантъ».

Авторы документа предлагают передать среднему медперсоналу ряд важных задач участкового терапевта — в частности, речь идет про подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения.

Помимо этого, медсестрам предлагается разрешить самостоятельно проводить медосмотр и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, а также оценивать эффективность и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. Также предлагается передать медсестрам обязанность посещать маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения и организовывать и проводить школы здоровья.

Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы ("у нас так всегда было") и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции. Важно отметить, что не все функции врача могут быть переданы медицинской сестре. Например, назначение медикаментов при ОРВИ без осложнений может быть функцией только врача или фельдшеров с расширенными полномочиями НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава

В исследовательском центре уточнили, что перераспределение обязанностей поможет повысить доступность медицинской помощи без потери качества работы, а также увеличит время врача на работу с пациентом, подчеркнув, что разработанный подход может быть реализован с учетом кадровой ситуации в российских регионах и конкретных медицинских организациях.

По итогам проведенного сервисом «Актон Медицина» опроса выяснилось, что 90,6 процента опрошенного среднего медперсонала не одобряет инициативу Минздрава. В свою очередь, врачи по большей части идею ведомства поддерживают — за нее выступили 62,3 процента опрошенных.

Ранее стало известно, что Минздрав России рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя (свыше 17,5 градусов) в магазинах с 20.00 до 11.00. Помимо этого, в ведомстве захотели увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя.